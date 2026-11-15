Manisa Hava Durumu! 15 Kasım Pazar Manisa hava durumu nasıl?

15 Kasım 2026 tarihinde Manisa'da hava durumu oldukça keyifli. Şehrin doğal güzellikleri ile birleşiyor. Bugünkü sıcaklık, genel olarak 20 derece civarında. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissediliyor. Güneşin etkisiyle sıcaklık gün içinde artıyor. Özellikle 11:00 ile 15:00 saatleri harika. Dışarıda zaman geçirmek isteyenler için ideal bir fırsat sunuyor. Gökyüzünde yoğun bulutlar var. Bu da bazı yerlerde hafif yağışlar anlamına gelebilir. Ancak bu yağışlar genel olarak hafif. Dışarıda keyifli anlar geçirmek için bir engel oluşturmaz.

Bugünkü hava, açık hava etkinlikleri yapmak için güzel bir gün. Manisa'nın tarihi mekanlarını ziyaret edebilir, doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. Şehrin doğal güzellikleri bu havada daha keyifli hale geliyor. Hava durumu sürekli değişkenlik gösterebilir. Uygun bir giysi bulundurmak akıllıca bir seçenek. Dış ortam koşullarına göre hareket etmekte fayda var.

Önümüzdeki günlerde sıcaklık, 19 - 22 derece arasında değişecek. Bazı günlerde hava daha bulutlu olabilir. Ani değişimler yaşanabilir. Özellikle akşam saatlerinde hava serinleyebilir. Dışarıda kalan bireyler bu nedenle etkilenebilir. Günün sıcak saatlerini tercih etmek önemli. Akşamları mutlaka bir ceket almak gerekir.

Gün içinde meydana gelebilecek ani hava değişimlerine dikkat etmekte fayda var. Açık hava etkinliklerinizi yaparken yanınıza su almayı unutmayın. Dışarı çıktığınızda hava durumunu takip etmek önemlidir. Manisa'nın güzel doğasında doğru planlamalarla keyifli zaman geçirebilirsiniz. Hava koşullarının tadını çıkarabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişebilir. Hazırlıklı olmak en iyi yaklaşımdır.