Manisa Hava Durumu! 15 Mart Pazar Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 15 Mart 2026 Pazar günü, Manisa'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklık 15 ile 17 derece arasında. Gece sıcaklığı ise 1 ile 2 dereceye düşecektir. Rüzgar hızı 13 km/s civarında. Nem oranı ise %69 civarındadır. Manisa'da hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde olacak. 16 Mart Pazartesi günü sıcaklıklar yine 15 ile 17 derece arasında kalacak. Gece sıcaklıkları 2 ile 3 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı 16 km/s olacak. Nem oranı ise %64 civarındadır.

17 Mart Salı günü hava biraz daha sıcak. Gündüz sıcaklıklar 17 derece civarında. Gece sıcaklıkları 5 derece civarına çıkacak. Rüzgar hızı yine 16 km/s civarında. Nem oranı %63 civarındadır.

18 Mart Çarşamba günü hava biraz serinleyecek. Gündüz sıcaklıklar 18 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı 8 dereceyi bulacaktır. Rüzgar hızı 15 km/s civarında. Nem oranı %60 civarındadır.

Bu dönemde hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygundur. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Dışarı çıkarken ceket almak faydalı olacaktır. Rüzgarın hızı 13-16 km/s arasında değişir. Açık alanlarda rüzgarın etkisini azaltacak yerlerde vakit geçirmek iyi bir fikir. Genel olarak, önümüzdeki günlerde Manisa'da hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun görünüyor.