Manisa Hava Durumu! 15 Mayıs Cuma Manisa hava durumu nasıl?

15 Mayıs 2026 Cuma günü Manisa'da hava durumu keyifli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 24-25 derece civarında olacak. Hava genellikle açık bir görünüm sergileyecek. Gece saatlerinde sıcaklık 12-13 dereceye düşecek. Bu durum, gün boyunca hafif giysilerle rahatlık sağlayabileceğinizi gösteriyor. Ancak akşam serinliğine karşı ince bir ceket almanız faydalı olacaktır. Manisa'da yağış beklenmiyor. Bu, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün demektir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Cumartesi günü sıcaklıklar 26-27 dereceye yükselecek. Hava parçalı bulutlu bir görünümde olacak. Pazar günü sıcaklıklar 25-26 derece civarında kalacak. Hava hafif yağmurlu hale gelecek. Pazartesi günü sıcaklık 24-25 derece arasında olacak. Hava açık ve güneşli bir şekilde devam edecek. Salı günü ise sıcaklıklar 22-23 dereceye düşecek. Hava açık kalmaya devam edecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 12-28 derece arasında değişiklik gösterecek. Nem oranı bazı günlerde yüksek seviyelere çıkacak. Özellikle hafta sonu öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli yağışların görülebileceği tahmin ediliyor. Bu durum, kısa süreli su birikintileri ve trafikte aksamalara yol açabilir.

Açık hava etkinlikleri planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmanız önemli. Hafta sonu öğle saatlerinden sonra yağış ihtimali artacaktır. Planlarınızı buna göre yapmanız ve gerekli önlemleri almanız faydalıdır. Ayrıca, hava sıcaklıkları ve nem oranı yüksek olabileceğinden bol su içmelisiniz. Güneşten korunmayı ihmal etmemek sağlığınız açısından önemlidir.

Manisa'da 15 Mayıs Cuma günü hava durumu güzel olacak. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar devam edecek. Ancak hafta sonu yağış ihtimali arttığı için planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almalısınız. Gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.