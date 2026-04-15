Manisa Hava Durumu! 15 Nisan Çarşamba Manisa hava durumu nasıl?

15 Nisan 2026 Çarşamba günü, Manisa'da hava durumu genellikle bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 23 derece civarında bekleniyor. Gece ise sıcaklık 10 dereceye düşmesi öngörülüyor. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı ise orta seviyelerde kalacak.

16 Nisan Perşembe günü, güneş yüksek bulutların arasında ara ara kendini gösterecek. Gündüz sıcaklık 23 derece, gece ise 12 derece civarında olması tahmin ediliyor. 17 Nisan Cuma günü, yer yer sağanak yağışlar görülmesi muhtemel. Gündüz sıcaklık 20 derece, gece ise 10 derece civarında olacak. 18 Nisan Cumartesi günü, bulutların arasından güneş yine ara ara çıkacak. Gündüz sıcaklık 20 dereceye yükselecek. Gece ise sıcaklık 6 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Özellikle 17 Nisan Cuma günü, sağanak yağmurlar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olur. Hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar nedeniyle kat kat giyinmekte yarar var. Vücut ısınızı korumak önemli. Rüzgar hafif eseceği için açık hava etkinliklerinizi planlarken rüzgarı göz önünde bulundurmalısınız.

Manisa'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Güncel hava tahminlerini takip etmek en iyisi. Planlarınızı buna göre ayarlamanızda fayda var.