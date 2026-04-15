Merakla beklenen iPhone Fold'dan bir iyi bir kötü haber!

İddiaya göre, Apple'ın ilk katlanabilir cihazı olacak olan iPhone Fold'un seri üretimi ağustos başlarına sarktı. Ancak iyi haber, yine de cihazın 2026 sonbaharında piyasaya sürülmesinin planlandığı öne sürülüyor.

Enes Çırtlık

iPhone Fold veya iPhone Ultra olarak adlandırılması beklenen Apple'ın ilk katlanabilir telefonuyla ilgili yeni söylentiler gelmeye devam ediyor.

Son olarak, DigiTimes'ın bildirdiğine göre, iPhone Fold'un üretimi programın gerisinde kaldı ancak cihazın hala 2026 sonbaharında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Site, üretimin "yaklaşık bir ila iki ay" ertelendiğini ancak Apple'ın tedarikçilere herhangi bir lansman gecikmesi bildirmediğini söylüyor. Yani bu, Apple'ın katlanabilir telefonunu hala 2026'da piyasaya sürmeyi planlıyor demek. Bu da daha sıkı bir üretim programına işaret ediyor.

SERİ ÜRETİM AĞUSTOS AYINA KAYDI

MacRumors'un haberinde yer alan iddiaya göre Apple, Haziran 2026'da iPhone Fold'un seri üretimine başlamayı planlıyordu ancak seri üretim şimdi ağustos başlarına kaymış durumda. Bazı söylentiler, Apple'ın iPhone Fold'un şu anda içinde bulunduğu Mühendislik Doğrulama Testi aşamasında beklenenden daha fazla üretim sorunu yaşadığını öne sürse de; diğer söylentiler bunun gecikmelere yol açmayacağını gösteriyor.

Geçtiğimiz hafta Japon sitesi Nikkei, mühendislik gecikmelerinin Apple'ın iPhone Fold'un lansmanını 2027'ye kadar ertelemesine neden olabileceğini söylemişti; ancak Bloomberg'den Mark Gurman, iPhone Fold'un Eylül 2026'daki iPhone 18 Pro modelleriyle "yaklaşık aynı zamanda" veya "kısa bir süre sonra" piyasaya sürülme yolunda ilerlediğini belirtti.

DigiTimes'ın raporu, test aşamasında gerçekten bir gecikme olduğunu, ancak Apple'ın seri üretim aşamasında arayı kapatabileceğini gösteriyor. Seri üretimden önce, iPhone Fold'un hala Tasarım Doğrulama Testi ve Üretim Doğrulama Testi'nden geçmesi gerekecek.

CİDDİ KITLIK UYARISI: DAKİKALAR İÇİNDE TÜKENEBİLİR

Seri üretim takvimindeki bir gecikme ciddi tedarik zinciri kıtlıklarına neden olabilir. Bu durumda iPhone Fold'un bulunabilirliğinin kısıtlı olması muhtemel.

MacRumors, bir iPhone'un bu kadar erken dönemde lansman sorunlarıyla ilgili söylentiler duyulduğunda, bunun genellikle ciddi lansman kıtlıklarına ve ön siparişler sırasında dakikalar içinde tükenen bir cihaza yol açtığını söylüyor.

iPHONE FOLD FİYATI VE EKRAN ÖZELLİKLERİ

iPhone Fold'un 2.000 ila 2.500 dolar arasında bir fiyata sahip olması bekleniyor. Kapalıyken 5,5 inç ve açıkken 7,8 inç ekrana sahip olan cihaz, Apple'ın ilk katlanabilir cihazı olacak.

