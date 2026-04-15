HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

9 ilde çok sayıda gözaltı! Asker, polis, öğretmen, hemşire...

FETÖ ile mücadele aralıksız devam ediyor. Son olarak 9 ilde 50 şüpheli tespit edildi, 43'ü gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında hem ihraç edilmiş hem de aktif görevde olan asker, polis, öğretmen, mühendis ve hemşire var.

Ufuk Dağ

Mersin merkezli 9 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 43 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ‘Signal’ ile haberleşme sağladıkları ve "muavenet" adı altında para topladığı ve bu paraları örgüt ile bağlantılı hesaplar üzerinden dağıttığı tespit edildi.

50 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 50 şüphelinin FETÖ ile bağlantısı tespit edildi. Bu şüphelilerden bir kısmının yurtdışında, bir kısmının cezaevinde olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde örgüt mensubu H.K.’nın, "Signal" uygulaması üzerinden yurt dışındaki diğer örgüt üyeleriyle irtibat kurduğu belirlendi. H.K.’nın 2017-2025 yılları arasında kendisi ve çevresindeki, "Yusuf ve Yusuf aileleri" olarak tabir edilen örgüt mensuplarından "muavenet" adı altında para topladığı ortaya çıkarıldı. Toplanan bu paraların ise örgütle bağlantılı kişiler adına açılan hesaplar üzerinden dağıtımının organize edildiği tespit edildi.

43 GÖZALTI

Mersin merkezli Ankara, İstanbul, Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep, Muğla, Erzurum ve Adana’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 43 şüpheli "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet, Örgüte Üye Olmakla Birlikte Yardım ve Yataklık Etme" suçlarından gözaltına alındı.

ARALARINDA ASKER, POLİS, ÖĞRETMEN, MÜHENDİS VAR

Hakkında işlem başlatılan şüpheliler arasında meslekten ihraç edilmiş ve aktif çalışan emniyet mensuplarının, askeri personel, öğretmen, mühendis, hemşire, kuran kursu öğreticisi ve özel sektör çalışanlarının olduğu tespit edildi. Operasyonlarda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 46 adet cep telefonu, 8 adet HDD, 7 adet Flash bellek, 8 adet bilgisayar, 5 adet tablet, 7 adet hafıza kartı ile 1 adet e-imza kartı ile 101 bin 150 TL nakit para ve 2 adet 1 USD ele geçirildi.

Anahtar Kelimeler:
fetö Gözaltı Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.