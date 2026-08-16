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Manisa Hava Durumu! 16 Ağustos Pazar Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 16 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 30 dereceye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 19 ile 22 derece arasında seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava daha stabil hale gelecek. Pazartesi ve Salı günleri sıcaklık 33 dereceye kadar çıkacak. Öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin su tüketimine dikkat etmesi önemli. Güneşten korunmak için şapka önerilmektedir.

Manisa Hava Durumu! 16 Ağustos Pazar Manisa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Manisa'da, 16 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu değişken olacak. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Gün içinde sıcaklık 30 derece civarına ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil hale gelecek. Pazartesi günü hava çoğunlukla güneşli geçecek. Sıcaklıklar 33 ile 17 derece arasında değişecektir. Salı günü de aynı şekilde hava sıcaklıkları 33 ile 18 derece civarında olacak. Çarşamba günü hava güneşli olacak. Sıcaklık 35 ile 21 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek olacak. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları gerekiyor. Bol su tüketimi önerilmektedir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da faydalıdır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önerilmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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