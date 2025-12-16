HABER

Manisa Hava Durumu! 16 Aralık Salı Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 16 Aralık 2025 tarihinde hava durumu sakin ve güneşli bir şekilde devam ediyor. Gündüz sıcaklıkları 11-12 derece arasında iken, geceleri 4-5 dereceye düşüyor. Nem oranının yüksek olması sabahları hafif serinlik hissi yaratabilir. Düşük rüzgar hızları ile yağış beklenmiyor. Önümüzdeki günler de benzer hava koşullarında geçecek ve açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem sunacak.

Devrim Karadağ

Bugün, 16 Aralık 2025 Salı günü, Manisa'da hava durumu sakin ve güneşli. Gündüz sıcaklıkları 11 - 12 derece civarında. Geceleri ise 4 - 5 derece arasında seyrediyor. Nem oranı sabah ve akşam saatlerinde yüksek. Bu durum, sabahları hafif bir serinlik hissi yaratabilir. Rüzgar hızları düşük seviyelerde. Bu da hava koşullarını daha sakin hale getiriyor. Bugün yağış beklenmiyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün.

Önümüzdeki günlerde, 17 - 19 Aralık tarihleri arasında hava durumu benzer şekilde devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 13 - 15 derece arasında olacak. Geceleri ise 5 - 7 derece civarında seyredecek. Nem oranları sabah ve akşam yüksek kalmaya devam edecek. Bu da sabahları hafif serinlik hissi yaratabilir. Rüzgar hızları düşük seviyelerde olacak. Ayrıca, yağış beklenmiyor.

Bu dönemde hava koşulları genelde sakin ve güneşli olacak. Sabah ve akşam saatlerinde nem oranlarının yüksek olması nedeniyle hafif serinlik hissi oluşabilir. Dışarı çıkarken bir ceket veya hırka almak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde hava daha ılıman olacak. Bu, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

Manisa'da önümüzdeki günlerde hava durumu sakin ve güneşli olacak. Sabah ve akşam saatlerinde nem oranlarının yüksek olması hafif bir serinlik hissi yaratabilir. Bu nedenle sabah dışarı çıkarken bir ceket veya hırka almak faydalı olabilir. Gündüz saatlerinde hava ılıman olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

