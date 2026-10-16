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Manisa Hava Durumu! 16 Ekim Cuma Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 16 Ekim Cuma hava durumu ılıman ve açık olacaktır. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişirken, sabah saatlerinde serin hava hissedilecektir. Dışarıda vakit geçireceklerin ince ceket alması önerilir. Öğlen saatlerinde ise güneşli hava keyif verebilir. Ayrıca, yer yer hafif yağışlar bekleniyor. Hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı dikkatli olmak, plan yapmayı kolaylaştıracaktır.

Manisa Hava Durumu! 16 Ekim Cuma Manisa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Manisa’nın hava durumu, 16 Ekim Cuma 2026 tarihinde ılımandır. Sıcaklıklar, 19 ile 22 derece arasında değişecektir. Sabah saatlerinde hava serin olacaktır. Dışarı çıkacaklar, ince bir ceket veya hırka almalıdır. Öğle saatlerinde güneşle birlikte hava daha sıcak hissedilebilir. Bu durum, günü keyifli hale getirebilir.

Manisa'da hava durumu açık ve az bulutlu olacaktır. Ancak yer yer hafif yağışların beklendiğini unutmamak gerekir. Dışarıda vakit geçirenlerin ani hava değişikliklerine hazırlıklı olmaları önemlidir. İyi bir hava tahmini ile plan yapılabilir. Böylece güneşli havanın tadını çıkarmak mümkündür.

Cumartesi günü sıcaklık 20 derece civarında seyredecektir. Pazar günü sıcaklık biraz daha düşebilir. 18 dereceye gerileyebilir. İlerleyen günlerde hava koşullarında bir değişiklik öngörülmektedir. Özellikle hafta ortasında, daha fazla yağış beklenmektedir. Hava durumu değişikliklerine hazırlıklı olmak oldukça önemlidir.

Manisa halkı için hava şartlarına uygun giyinmek büyük önem taşımaktadır. Ani değişikliklere karşı dikkatli olunmalıdır. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini kontrol etmek faydalıdır. Açık havada zaman geçirenler, güneş kremi kullanmalıdır. Yeterince sıvı almak sağlık açısından önemlidir.

Genel olarak, 16 Ekim Cuma günü Manisa’da dışarıda vakit geçirmek için hava uygundur. Ancak hava değişikliklerine dikkat etmek önemlidir. Önümüzdeki günlerdeki hava durumunu yakından takip etmekte fayda vardır. Manisa'da güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle!

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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