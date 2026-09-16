Manisa Hava Durumu! 16 Eylül Çarşamba Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 16 Eylül 2026 tarihinde hava durumu oldukça keyifli. Şehirde sıcaklık 20 derece civarında. Bugün neredeyse güneşli bir gün geçiyor. Manisa sakinleri açık havada zaman geçirebilir. Parklarda yürüyüş yapıp bahçelerde dinlenebilirler. Dışarı çıkanlar hafif bir rüzgar hissedecek. Bu da havanın serin hissettirmesini sağlayacak. Manisa'da bulutların arasında parlayan güneş var. Bu, şehrin doğal güzelliklerini öne çıkarıyor. Bugünün hava durumu, açık bir gökyüzü ve ılımlı sıcaklıklarla iç açıcı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. Hafta sonuna yaklaşırken sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında olacak. Bu dönemde hava biraz daha kapalı olabilir. Kısa süreli yağışların olması beklenmiyor. Gece saatlerinde serinlemek isteyenler için hafif ceket ya da atkı önerilir. Havanın değişkenliği nedeniyle kat kat giyinmekte fayda var.

Manisa'nın hava durumu üzerinde etkili birçok unsur var. Bahçe işleriyle uğraşanlar için kısa süreli hava değişimleri önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlarken gündüz sıcaklıklarının düşebileceğini unhmalıyız. Yaklaşan günlerdeki tahminler, insanları dışarıda vakit geçirmeye teşvik edecek. Ancak ani hava değişikliklerine hazırlıklı olmakta fayda var.

Manisa'da hava durumu değiştikçe dışarıda geçirdiğiniz zamanın tadını çıkarmalısınız. Hava durumunu gözlemleyerek hareket etmek önemlidir. Ani değişikliklere karşı dikkatli olmalısınız. Bu, açık havada geçirilecek anları daha güvenli hale getirir. Günün erken saatlerinde dışarı çıkmak ve güneşin tadını çıkarmak daima iyi bir seçenektir.