Manisa Hava Durumu! 16 Mayıs Cumartesi Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Mayıs 2026 Cumartesi, Manisa'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca hava sıcaklıkları 20 ile 29 derece arasında olacak. Öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli yağışlar bekleniyor. Bu durum, kısa süreli su birikintilerine yol açabilir. Ayrıca, trafikte aksamalara neden olabilir.

Pazar günü, 17 Mayıs 2026'da hava sıcaklıkları 9 ile 25 derece arasında seyredefecektir. Sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, şemsiye veya yağmurluk almalıdır. Bu önlemler faydalı olacaktır.

Pazartesi ve Salı günleri, 18 ve 19 Mayıs 2026'da hava daha stabil hale gelecektir. Sıcaklıklar 11 ile 27 derece arasında değişecek. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Bu günlerde yağış ihtimali azalacak. Daha stabil bir hava yapısı bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecektir. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava koşullarını düzenli olarak kontrol etmeleri önemlidir. Ayrıca, gerekli önlemleri almak da dikkate alınmalıdır.