HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa Hava Durumu! 16 Ocak Cuma Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 16 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu genel olarak parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık sabah saatlerinde 5 derece, akşam saatlerinde ise 8 derece dolaylarında seyredecek. Nem oranı yüksekken, rüzgar 5 km/saat civarında esecek. Dışarıda vakit geçirecekler için sabah ve akşam serin havaya uygun sıcak kıyafetler tercih etmek önemli. Önümüzdeki günlerde sıcaklık daha da düşecek, bu nedenle bol su içmek faydalı olacaktır.

Manisa Hava Durumu! 16 Ocak Cuma Manisa hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Manisa'da 16 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu genellikle parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 13 derece civarında seyredecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 5 dereceye kadar düşecek. Akşam saatlerinde ise 8 derece olacak. Rüzgar 5 km/saat civarında esecek. Nem oranı ise %84 civarında ölçülecek. Gün doğumu saati 08:26, gün batımı ise 18:13 olarak hesaplandı.

Manisa'da hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun görünüyor. Sabah ve akşam saatlerinde hava daha serin. Bu nedenle sabah dışarı çıkarken sıcak tutan kıyafet seçmeniz önemli. Nem oranı yüksek olduğu için terleme rahatsızlık verebilir. Bol su içmek ve hafif, nefes alabilen kıyafetler giymek faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Manisa'da hava durumu soğuyacak. 17 Ocak Cumartesi günü hava sıcaklığı 8 derece olacak. Gece sıcaklıkları ise 3 dereceye kadar düşecek. 18 Ocak Pazar günü hava 8 derecede kalacak. Gece sıcaklıkları 1 dereceye düşecek. 19 Ocak Pazartesi günü, hava yine 8 derece olacak. Ancak gece sıcaklıkları -2 dereceye kadar inebilir.

Hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle, akşam ve sabah saatlerinde sıcak tutan kıyafetler giymelisiniz. Yüksek nem oranı terlemeyi artırabilir. Gün boyunca bol su içmeye dikkat etmelisiniz. Hafif ve nefes alabilen giysiler tercih edilmelidir.

Manisa'da hava durumu 16 Ocak 2026 için açık hava etkinlikleri açısından uygundur. Ancak sabah ve akşam serin havada sıcak giysiler giymeniz faydalıdır. Önümüzdeki günlerde hava daha da soğuyacak. Rahatsızlık yaşamamak için bol su içmek ve uygun kıyafetler giyinmek önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Machado Trump ile görüştü: "Nobel Barış Ödülü'nü takdim ettim"Machado Trump ile görüştü: "Nobel Barış Ödülü'nü takdim ettim"
Trump duyurdu: Gazze'yi yönetecek 'Barış Kurulu' üyeleri belirlendiTrump duyurdu: Gazze'yi yönetecek 'Barış Kurulu' üyeleri belirlendi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan gece yarısı 'hava sahası' hamlesi! Önce yasaklandı sonra serbest bırakıldı

İran'dan gece yarısı 'hava sahası' hamlesi! Önce yasaklandı sonra serbest bırakıldı

Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Fas, Nijerya'yı penaltılarla devirdi! En-Nesyri attı, Osimhen'in takımı yıkıldı!

Fas, Nijerya'yı penaltılarla devirdi! En-Nesyri attı, Osimhen'in takımı yıkıldı!

Halit Ergenç ticarete atıldı! 2 ton sattı

Halit Ergenç ticarete atıldı! 2 ton sattı

Boş yere başvurana hapis cezası gelecek!

Boş yere başvurana hapis cezası gelecek!

Akaryakıt almaya bugün mutlaka gidin! Okkalı zam gelecek

Akaryakıt almaya bugün mutlaka gidin! Okkalı zam gelecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.