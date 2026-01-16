Manisa Hava Durumu! 16 Ocak Cuma Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 16 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu genellikle parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 13 derece civarında seyredecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 5 dereceye kadar düşecek. Akşam saatlerinde ise 8 derece olacak. Rüzgar 5 km/saat civarında esecek. Nem oranı ise %84 civarında ölçülecek. Gün doğumu saati 08:26, gün batımı ise 18:13 olarak hesaplandı.

Manisa'da hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun görünüyor. Sabah ve akşam saatlerinde hava daha serin. Bu nedenle sabah dışarı çıkarken sıcak tutan kıyafet seçmeniz önemli. Nem oranı yüksek olduğu için terleme rahatsızlık verebilir. Bol su içmek ve hafif, nefes alabilen kıyafetler giymek faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Manisa'da hava durumu soğuyacak. 17 Ocak Cumartesi günü hava sıcaklığı 8 derece olacak. Gece sıcaklıkları ise 3 dereceye kadar düşecek. 18 Ocak Pazar günü hava 8 derecede kalacak. Gece sıcaklıkları 1 dereceye düşecek. 19 Ocak Pazartesi günü, hava yine 8 derece olacak. Ancak gece sıcaklıkları -2 dereceye kadar inebilir.

