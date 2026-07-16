Manisa Hava Durumu! 16 Temmuz Perşembe Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 16 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 36 derece civarına çıkacak. Akşam saatlerinde sıcaklık ise 20 dereceye düşecek. Gündüz hissedilen sıcaklık 29 derece, akşamda 22 derece seviyesinde olacak. Rüzgar kuzeyden saatte yaklaşık 16 kilometre hızla esecek. Nem oranı gündüz %43, akşam %48 civarında ölçülecek. Basınç değerleri gün boyunca 1003 hPa seviyelerinde kalacak.

Tarif edilen hava durumu açık hava etkinlikleri için uygundur. Güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dikkatli olunmalıdır. Güneş kremi kullanmak, şapka takmak ve bol su içmek gereklidir. Rüzgarın etkisiyle hafif bir serinlik hissedilebilir. Yanınızda hafif bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır.

Gelecek günlerde Manisa'da sıcak hava durumu devam edecek. Cuma günü en yüksek sıcaklık 36 derece olacak. Cumartesi günü 37 dereceyi görecek. Pazar günü ise sıcaklık 39 dereceye ulaşacak. Hissedilen sıcaklık gündüz 29-31 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 21-22 derece civarında kalacak. Rüzgar hızları gündüz saatte 16-19 kilometre arasında esmeye devam edecek. Akşam saatlerinde rüzgar hızı saatte 19-20 kilometre olacak. Nem oranları gündüz %43-48, akşam %48-54 civarında seyredecek. Basınç değerleri gün boyunca 1003-1005 hPa arasında değişecek.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olmak gereklidir. Güneş ışınlarından korunmak için uygun önlemler almak önemlidir. Yanınızda hafif kıyafetler bulundurmalısınız. Aşırı sıcaklardan korunmak için öğle saatlerinde dışarıda fazla kalmamaya özen gösterin. Açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Manisa'da hava durumu sıcak ve güneşli olmaya devam edecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması sağlıklı kalmak açısından önemlidir. Bu önlemlerle yazın tadını çıkarabilirsiniz.