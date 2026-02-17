HABER

Manisa Hava Durumu! 17 Şubat Salı Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da, 17 Şubat 2026 Salı günü yağışlı bir hava durumu etkili olacak. Gündüz sıcaklık 13-14 derece, gece ise 8-9 derece arasında değişecek. Şiddetli sağanak yağışların yanı sıra nem oranı %84 seviyelerinde olacak. Rüzgar saatte 33 kilometre hızla esse de ilerleyen günlerde hava sıcaklıkları değişkenlik gösterecek. Hazırlıklı olmak, uygun giyinmek ve şemsiye kullanmak bu süreçte önem taşıyor.

Simay Özmen

Bugün, 17 Şubat 2026 Salı günü, Manisa'da hava durumu yağışlı olacak. Gündüz sıcaklık 13 - 14 derece arasında olacak. Gece sıcaklığın 8 - 9 derecede seyretmesi bekleniyor. Şiddetli sağanak yağışların etkili olacağı bir gün yaşanacak. Nem oranı %84 seviyelerinde öngörülüyor. Rüzgarın saatte 33 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Manisa'da önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 18 Şubat Çarşamba günü, hava sıcaklığının 12 - 13 derece olması muhtemel. Yer yer sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. 19 Şubat Perşembe günü, sıcaklık 15 - 16 dereceye yükselecek. Bol güneş ışığı gündemde olacak.

Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanmak faydalıdır. Rüzgarlı havalarda açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirilmelidir. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Uygun giyinmek bu dönemde dikkat edilmesi gereken bir konudur.

