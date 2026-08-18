Manisa Hava Durumu! 18 Ağustos Salı Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Ağustos 2026 Salı günü, Manisa'da hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34-35 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 17-18 derece arasında olacak. Hava nem oranı %30-35 civarında. Rüzgar hızı 10-15 km/saat arasında değişecek. Bu sıcaklıklar, Manisa'nın Ege ikliminin özelliklerini yansıtıyor. Yaz aylarında yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranları görülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 19 Ağustos Çarşamba günü, sıcaklık 35-36 dereceye yükselecek. Gece sıcaklığı 18-19 derece civarında olacak. 20 Ağustos Perşembe günü, sıcaklık 36-37 dereceye yükselecek. Gece sıcaklığı ise 19-20 derece arasında olması bekleniyor. 21 Ağustos Cuma günü sıcaklık 37-38 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklığı 20-21 derece civarında olacak. Bu yüksek sıcaklıklar, gündüz dışarıda vakit geçirecekler için dikkat edilmesi gereken bir durum.

Bu sıcak günlerde, güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı. Bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak, cilt sağlığını korumak açısından faydalıdır. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekiyor. Eğer evde kalma imkânı varsa, klimalı ortamlarda vakit geçirmeli. Serin alanlarda bulunmak, rahatlama sağlayacaktır.

Sonuç itibarıyla, Manisa'da önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli önlemleri almak önemlidir. Sağlığınızı korumak için gerekli önlemleri almayı ihmal etmeyin.