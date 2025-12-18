Manisa Hava Durumu! 18 Aralık Perşembe Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Aralık 2025 Perşembe günü, Manisa'da hava durumu açık ve güneşli. Gündüz hava sıcaklığı 14 derece civarında. Gece ise sıcaklık 1 ile 2 derece arasında olacak. Nem oranı %80 civarında. Rüzgar hızı saatte 5 km civarında esmesi bekleniyor. Gün doğumu saat 08:21'de gerçekleşecek. Gün batımı ise 17:50'dir.

19 Aralık Cuma günü, Manisa'da hava durumu açık ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 13 ile 14 derece arasında seyredecek. Gece sıcaklık ise 2 ile 3 derece olacak. Nem oranı %68 civarında. Rüzgar hızı saatte 9 km civarında esmesi öngörülüyor. Gün doğumu saat 08:24, gün batımı ise 17:49'da.

20 Aralık Cumartesi günü, hava kapalı ve bulutlu olacak. Gündüz hava sıcaklığı 11 ile 12 derece arasında değişecek. Gece sıcaklık ise 6 ile 7 derece arasında seyredecek. Nem oranı %84 civarında. Rüzgar hızı saatte 3 ile 4 km arasında olacağı tahmin edilmektedir. Gün doğumu saat 08:23, gün batımı ise 17:49'dur.

21 Aralık Pazar günü, hava durumu yine kapalı ve bulutlu. Gündüz sıcaklık 12 ile 13 derece olacak. Gece sıcaklığı 4 ile 5 derece arasında olacak. Nem oranı %85 civarında. Rüzgar hızı saatte 1 ile 2 km arasında esmesi bekleniyor. Gün doğumu saat 08:23, gün batımı 17:49'da gerçekleşecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları gündüzleri 11 ile 14 derece arasında. Geceleri ise 1 ile 7 derece arasında değişecek. Nem oranları %68 ile %85 arasında olacak. Rüzgar hızları saatte 1 ile 9 km arasında esmesi bekleniyor.

Hava koşulları göz önünde bulundurulursa, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Gündüz saatlerinde güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Açık hava etkinlikleri planlamak uygun olacaktır. Düşük rüzgar hızları dışarıda vakit geçirmek için elverişlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Manisa'da genellikle açık ve güneşli. Ancak 20 ve 21 Aralık tarihlerinde hava kapalı ve bulutlu geçecek. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapabilirsiniz. Rahat bir hafta sonu geçirebilirsiniz.