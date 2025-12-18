HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa Hava Durumu! 18 Aralık Perşembe Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 18 ile 21 Aralık 2025 tarihleri arasındaki hava durumu açık ve güneşli günler sunarak, gündüz sıcaklıklarının 11 ile 14 derece arasında değişeceği öngörülüyor. Gece sıcaklıkları ise 1 ile 7 derece arasında olacak. Ayrıca, nem oranları %68 ile %85 arasında seyredecek, rüzgar hızlarının ise saatte 1 ile 9 km arasında esmesi bekleniyor. Bu koşullarda dışarıda keyifli zaman geçirmek için uygun kıyafetler seçmek önem taşıyor.

Manisa Hava Durumu! 18 Aralık Perşembe Manisa hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Bugün, 18 Aralık 2025 Perşembe günü, Manisa'da hava durumu açık ve güneşli. Gündüz hava sıcaklığı 14 derece civarında. Gece ise sıcaklık 1 ile 2 derece arasında olacak. Nem oranı %80 civarında. Rüzgar hızı saatte 5 km civarında esmesi bekleniyor. Gün doğumu saat 08:21'de gerçekleşecek. Gün batımı ise 17:50'dir.

19 Aralık Cuma günü, Manisa'da hava durumu açık ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 13 ile 14 derece arasında seyredecek. Gece sıcaklık ise 2 ile 3 derece olacak. Nem oranı %68 civarında. Rüzgar hızı saatte 9 km civarında esmesi öngörülüyor. Gün doğumu saat 08:24, gün batımı ise 17:49'da.

20 Aralık Cumartesi günü, hava kapalı ve bulutlu olacak. Gündüz hava sıcaklığı 11 ile 12 derece arasında değişecek. Gece sıcaklık ise 6 ile 7 derece arasında seyredecek. Nem oranı %84 civarında. Rüzgar hızı saatte 3 ile 4 km arasında olacağı tahmin edilmektedir. Gün doğumu saat 08:23, gün batımı ise 17:49'dur.

21 Aralık Pazar günü, hava durumu yine kapalı ve bulutlu. Gündüz sıcaklık 12 ile 13 derece olacak. Gece sıcaklığı 4 ile 5 derece arasında olacak. Nem oranı %85 civarında. Rüzgar hızı saatte 1 ile 2 km arasında esmesi bekleniyor. Gün doğumu saat 08:23, gün batımı 17:49'da gerçekleşecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları gündüzleri 11 ile 14 derece arasında. Geceleri ise 1 ile 7 derece arasında değişecek. Nem oranları %68 ile %85 arasında olacak. Rüzgar hızları saatte 1 ile 9 km arasında esmesi bekleniyor.

Hava koşulları göz önünde bulundurulursa, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Gündüz saatlerinde güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Açık hava etkinlikleri planlamak uygun olacaktır. Düşük rüzgar hızları dışarıda vakit geçirmek için elverişlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Manisa'da genellikle açık ve güneşli. Ancak 20 ve 21 Aralık tarihlerinde hava kapalı ve bulutlu geçecek. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapabilirsiniz. Rahat bir hafta sonu geçirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çarpıcı iddia: "100'e yakın isim var! Bugün yarın alınır"Çarpıcı iddia: "100'e yakın isim var! Bugün yarın alınır"
Önce parti, sonra ekran! 9 gün sonra başlamışÖnce parti, sonra ekran! 9 gün sonra başlamış

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Burun ameliyatı oldu hayatı kabusa döndü!

Burun ameliyatı oldu hayatı kabusa döndü!

Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! "Rahatsızlık duydum"

Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! "Rahatsızlık duydum"

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Bir indirim daha geldi

Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Bir indirim daha geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.