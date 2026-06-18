Manisa Hava Durumu! 18 Haziran Perşembe Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Haziran 2026 Perşembe, Manisa'da hava durumu sıcak ve nemli olacak. Gün boyunca sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklık 30 dereceye yaklaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 20 derece civarına düşecek. Günboyu nem oranı %40 civarında seyredecek.

Rüzgar kuzeydoğu yönünden esiyor. Hızı saatte yaklaşık 6 km olacak. Bu durum, hava durumunun genel olarak sıcak ve nemli olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 19 Haziran Cuma günü, hava sıcaklığı 16 ile 30 derece arasında olacak. %40 nem oranıyla kısmen güneşli bir gün bekleniyor. 20 Haziran Cumartesi günü sıcaklık 17 ile 31 derece arasında değişecek. %35 nem oranıyla güneşli bir gün yaşanacak. 21 Haziran Pazar günü ise sıcaklık 17 ile 33 derece arasında olacak. %30 nem oranıyla bol güneş ışığı altında bir gün öngörülüyor.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle öğle ve akşam saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler önlem almalı. Bol su tüketimi yararlı olacaktır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Ayrıca güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak gereklidir. Aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir.

Manisa'da 18 Haziran 2026 Perşembe günü ve önümüzdeki günlerde hava sıcak ve nemli olacak. Dışarıda vakit geçireceklerin uygun önlemler alması, sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmelerine yardımcı olacaktır.