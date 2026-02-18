HABER

Manisa Hava Durumu! 18 Şubat Çarşamba Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 18 Şubat 2026 tarihinde hava durumu değişken bir görünüm sergileyecek. Sabah 9 derece civarında başlayacak sıcaklık, gündüz saatlerinde 10 dereceye yükselecek. Hafif yağışlar bekleniyor. Akşam ve gece saatlerinde ise sıcaklık 7 ve 4 dereceye düşecek. Rüzgar sabah güneybatıdan, gündüz batıdan esecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 13 ve 15 dereceye ulaşacak, hava koşulları ise açık kalacak. Şemsiyenizi yanınıza almayı unutmayın.

Simay Özmen

Bugün, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü, Manisa'da hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 9 derece civarında. Hafif yağışlar bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 10 dereceye yükselecek. Hava parçalı bulutlu görünümde olacak. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 7 dereceye düşecek. Hafif yağışlar devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar 4 dereceye kadar inebilir. Hava az bulutlu olacak.

Rüzgar sabah saatlerinde güneybatıdan 15 kilometre hızla esecek. Gündüz saatlerinde batıdan 21 kilometre hızla gelip, akşam saatlerinde doğudan 9 kilometre hızla devam edecek. Gece saatlerinde güneyden 4 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah saatlerinde %54. Gündüz saatlerinde %51, akşam saatlerinde %90 ve gece saatlerinde de %90 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 19 Şubat Perşembe günü hava sıcaklıkları 13 dereceye yükselecek. Hava koşullarının açık olması bekleniyor. 20 Şubat Cuma günü hava sıcaklıkları 15 dereceye kadar çıkacak. Hava koşulları yine açık olacak. 21 Şubat Cumartesi günü hava sıcaklıkları 15 dereceye ulaşacak. Ancak hava koşullarının kapalı olacağı öngörülüyor.

Bu dönemde ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak önemli. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olur. Hava koşullarına uygun giyinmek de akıllıca olacaktır. Planlarınızı esnek tutmanız önerilir.

