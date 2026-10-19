Manisa Hava Durumu! 19 Ekim Pazartesi Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 19 Ekim Pazartesi 2026 tarihi için hava durumu oldukça ilgi çekici. Sonbaharın ortalarındayız. Bugün hava genel olarak 20 derece civarında. Huzurlu bir gün geçireceğiz. Sabah saatlerinde serin bir hava hissedilecektir. Öğleye doğru güneş etkisini artıracak. Sıcaklık bu süreçte yükselebilir. Akşam saatlerinde hafif bir rüzgar esmesi bekleniyor. Bu rüzgar, hava sıcaklığını daha keyifli hale getirecek. Genel olarak güneşli bir gün olacak. Ancak zaman zaman bulutlar gökyüzünü kaplayabilir.

Hava durumu, Manisa'da merak edilen bir konu. Bu hafta bazı değişiklikler bekleniyor. Özellikle önümüzdeki günlerde hava koşulları değişecek. 20 Ekim Salı günü belirgin bir sıcaklık düşüşü yaşanabilir. Sıcaklıklar 19 - 22 derece arasında dalgalanacak. Ayrıca, nem oranı da besleyici olacak. Önümüzdeki günlerde hava daha yağışlı geçebilir. Bu durum tarım için olumlu sonuçlar doğurabilir. Dışarıda vakit geçirenlerin önlem alması önemli.

Manisa'da hava şartlarıyla başa çıkmak için giyinme konusuna dikkat etmekte fayda var. Yağışlı günlerde kıyafet seçiminizi buna göre yapmalısınız. Böylece rahatsız olmadan vakit geçirebilirsiniz. Yağışların ardından yerlerin kaygan olabileceğini unutmamalısınız. Pazar günlerinde dışarıda vakit geçirecekseniz, hava durumunu kontrol etmek iyi bir fikir. Özellikle sabah saatlerinde soğuk hissedilebilir. Dikkatli olmak faydalı olacaktır.

Manisa'da hava durumu bu hafta dikkatlice takip edilmeli. Önümüzdeki günlerde hava değişiklikleri gerçekleşecektir. Planlarınızı buna göre yaparsanız, daha konforlu zaman geçirebilirsiniz. Manisa'da yaşayan herkes bu değişken hava koşullarına uygun önlemler almalıdır. Sağlıklı ve keyifli bir hafta geçirmek açısından bu önemlidir.