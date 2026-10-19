İstanbul'daki sel felaketinden bir acı haber daha! Can kaybı 6'ya yükseldi

İstanbul'da 13 Ekim gecesi başlayan şiddetli yağış, 14 Ekim günü etkisini iyice artırmış ve megakent felaketi yaşamıştı. İstanbul'da son 84 yılın en şiddetli yağışları yaşanırken, bazı evler sular altında kaldı, araçlar ise sel sularına kapıldı.

SEL FELAKETİNDE CAN KAYBI 6'YA YÜKSELDİ

Sel felaketinden bir acı haber daha geldi. İstanbul Valiliği bir kişinin daha cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada, saat 07.30 sıralarında Ayvansaray Vapur İskelesi'nin yakınlarında bir erkek cesedinin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan ilk incelemede cesedin sel felaketinde kaybolan Haşim Ciritlioğlu adlı vatandaşımıza ait olduğu tespit edilmiştir" denildi.

1 KİŞİ ARANIYOR

Ayrıca selde kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları da sürüyor.



Haşim Ciritlioğlu

İŞ YERİNDEN ÇIKIŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Öte yandan İstanbul'da etkili olan yağışın ardından selde kaybolan Haşim Ciritlioğlu'nun Seyrantepe'de bulunan iş yerinden çıkış anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Kayıtlarda, Ciritlioğlu'nun iş yerinden ayrıldığı anlar yer almıştı.