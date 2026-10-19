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Netanyahu'dan 'Türkiye' itirafı! Çatışma sorusuna net yanıt verdi: "Trump ile farklı düşünüyoruz"

ABD Başkanı Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik dostluk mesajları sürerken İsrail Başbakanı Netanyahu, Türkiye konusunda Trump ile aynı görüşte olmadıklarını açıkladı. Netanyahu, Türkiye ile İsrail arasında çatışma olasılığına ilişkin soruya verdiği yanıtla da dikkat çekti.

Netanyahu'dan 'Türkiye' itirafı! Çatışma sorusuna net yanıt verdi: "Trump ile farklı düşünüyoruz"
Mehmet Hazar Gönüllü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya hem Trump’ın Türkiye yaklaşımı hem de Ankara ile olası bir askeri çatışma soruldu. Kudüs’te gazetecilerle bir araya gelen Netanyahu, Washington ile görüş ayrılığını açıkça dile getirirken Türkiye ile doğrudan çatışmadan kaçınmaya çalıştığını söyledi.

Netanyahu dan Türkiye itirafı! Çatışma sorusuna net yanıt verdi: "Trump ile farklı düşünüyoruz" 1

TRUMP İLE NETANYAHU ARASINDA 'TÜRKİYE' ÇATLAĞI

Netanyahu, Türkiye konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile aralarında çatlak olduğunu net şekilde dile getirdi. İsrail Başbakanı, Trump ile Türkiye konusunda anlaşamadıklarını belirtirken "Genellikle aynı görüşteyiz ancak o ABD’yi yönetiyor ve ABD’nin çıkarlarını gözetiyor, kararlarını da bu doğrultuda alıyor. Ben ise İsrail’in başbakanıyım ve Yahudi devletinin geleceğini gözetiyorum. Bu ikisi her zaman aynı anlama gelmiyor. Anlaşamadığımız konulardan biri de Türkiye” ifadelerini kullandı.

Netanyahu dan Türkiye itirafı! Çatışma sorusuna net yanıt verdi: "Trump ile farklı düşünüyoruz" 2

"UMARIM ÇATIŞMAYA VARMAYIZ"

İsrail’in Türkiye ile askeri bir çatışmaya girip girmeyeceği sorulduğunda Netanyahu, “Neyse ki o noktaya gelmedik. Umarım doğrudan bir çatışma yaşamayız. En azından ben bunun için çabalıyorum” diye yanıt verdi.

Netanyahu dan Türkiye itirafı! Çatışma sorusuna net yanıt verdi: "Trump ile farklı düşünüyoruz" 3

HARİTALI ANLATIMI DİKKAT ÇEKTİ

Netanyahu'nun açıklamalarında öne çıkan bir kısım da haritalar göstererek İsrail’in bölgesel ittifaklar da dahil olmak üzere farklı seçenekleri değerlendirmesi oldu.

Netanyahu dan Türkiye itirafı! Çatışma sorusuna net yanıt verdi: "Trump ile farklı düşünüyoruz" 4

İSRAİL 27 EKİM’DE SANDIĞA GİDECEK

Netanyahu'nun bu açıklamaları İsrail’de 27 Ekim’de yapılacak genel seçimler öncesinde yapması dikkat çekti. Yaklaşık iki saat süren toplantıda yeni güvenlik yaklaşımını sunan Netanyahu, açıkladığı yeni güvenlik doktrininde “Planımız İran rejiminin çöküşünü sağlamak” ifadelerini kullandı.

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TRUMP’TAN ERDOĞAN’A "DOSTLUK" MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump en son eylülde New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu temasları kapsamında bir araya gelmişti. Trump, burada Erdoğan için “Harika bir adamdır” ifadesini kullanmıştı. ABD Başkanı, 13 Ekim’de gazetecilere yaptığı açıklamada da Erdoğan’dan “harika bir dostum” diye söz ederek kendisine büyük saygı duyduğunu belirtmişti.

Netanyahu dan Türkiye itirafı! Çatışma sorusuna net yanıt verdi: "Trump ile farklı düşünüyoruz" 5

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Donald Trump Binyamin Netanyahu abd
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