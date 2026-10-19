HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Muğla’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Muğla’da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Muğla’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Menteşe ilçesi, Orhan Çakır Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı, daha sonra ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Batman’da uyuşturucu tacirlerine darbe: 21 şahıs yakalandıBatman’da uyuşturucu tacirlerine darbe: 21 şahıs yakalandı
Van’da otomobiller çarpıştı: 3 yaralıVan’da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avrupa alev alev! Fransa'dan sonra o ülkelerde de bilanço ağırlaştı

Avrupa alev alev! Fransa'dan sonra o ülkelerde de bilanço ağırlaştı

İstanbul'daki lüks AVM'de Klodya Medina protestosu

İstanbul'daki lüks AVM'de Klodya Medina protestosu

Arda Güler'den jeneriklik gol! Sol taraftan sağ doksana astı

Arda Güler'den jeneriklik gol! Sol taraftan sağ doksana astı

Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen itiraf!

Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen itiraf!

Doğal gaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı

Doğal gaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı

Otomatik fatura ödeyenler dikkat! Ek masraflar gözden kaçıyor

Otomatik fatura ödeyenler dikkat! Ek masraflar gözden kaçıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.