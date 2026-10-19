Van’da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece ilçeye bağlı Erdemkent Mahallesi 14. Etap Kavşağı’nda meydana geldi. Kavşakta 2 otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 2 yaralı itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır