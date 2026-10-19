Bağ evindeki yangında piknik tüpü bomba gibi patladı

Olay, Nevşehir merkeze bağlı Nar beldesindeki bir bağ evinde meydana geldi. İddiaya göre, mangaldan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sırasında evde bulunan küçük piknik tüpü büyük bir gürültüyle patladı. Patlama anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bağ evinde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır