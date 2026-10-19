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Bursa’da kaçak sigara imalathanesine darbe

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olan kaçak tütün ve sigara üretim malzemesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Bursa’da kaçak sigara imalathanesine darbe

Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı KOM Şube Müdürlüğü, Nilüfer İlçe Jandarma Komutanlığı ve Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde 3 şüpheliye ait 2 depo ile 2 ikamet adresine operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet elektronik sigara basma makinesi, 1 adet sanayi tipi sessiz hava kompresörü, 1 adet sanayi tipi hava tankı, 2 adet elektronik kurutma makinesi, 2 adet el yapımı ahşap seleli kurutucu, 60 bin 150 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş sigara, bin 683 paket bandrolsüz sigara, 15 bin adet şeffaf sigara poşeti, 122 kilogram sarmalık kıyılmış tütün, 96 bin 400 adet bandrollü makaron ve 2 bin 145 adet çok amaçlı sigara kutusu ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürün ve ekipmanların piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olduğu öğrenildi.

Operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulanarak serbest bırakıldı. Bursa İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, halk sağlığını tehdit eden ve kamu düzenini bozan kaçakçılık faaliyetleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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