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Batman’da uyuşturucu tacirlerine darbe: 21 şahıs yakalandı

Batman’da güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde sattıkları belirlenen 21 şahıs yakalandı.

Batman’da uyuşturucu tacirlerine darbe: 21 şahıs yakalandı

Edinilen bilgilere göre Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında şüpheli 20 şahıs torbacılık yöntemi ile 6 şahıs ise yüklü miktarda olmak üzere toplamda 26 şahıs uyuşturucu madde sattıkları tespit edildi. Yapılan çalışmalarda 44 ara yakalama yapıldı. Bu yakalamalarda 458.6 gram sentetik kannabinoid, 21.4 gram metamfetamin, 15.9 gram eroin, 7 kilo 401 gram skunk, 24 kilo 602 gram metamfetamin ve 34 bin 380 lira ele geçirildi.

19 Ekimde Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan planlı operasyonda toplam 21 şahıs yakalanırken, 5 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Batman
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