Bilecik’te kamyon takla atarak ormanlık alana devrildi: 2 yaralı

Kaza, Bozüyük-İnegöl karayolu Muratdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bozüyük’ten İnegöl istikametine seyir halinde olan Y.K. idaresindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ormanlık alana devrildi ve takla attı. Kazada sürücü Y.K. ile kamyonda yolcu olarak bulunan A.P. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır