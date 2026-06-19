Manisa Hava Durumu! 19 Haziran Cuma Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Haziran 2026 Cuma günü, Manisa'da hava durumu keyifli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 29 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde ise 17 derece civarına düşecek. Hava genellikle güneşli ve açık. Yağış ihtimali ise düşük. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 20 Haziran Cumartesi günü sıcaklık gündüz saatlerinde 31 dereceye çıkacak. Gece saatlerinde ise 16 derece civarında olacak. Cumartesi günü hava genel olarak güneşli. 21 Haziran Pazar günü gündüz sıcaklığı 33 dereceyi bulacak. Gece saatlerinde sıcaklık 18 derece civarında kalacak. Pazar günü hava tamamen güneşli olacak.

22 Haziran Pazartesi günü gündüz sıcaklığı 34 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde ise 17 derece civarı olacak. Pazartesi günü hava parlak güneş ışığına sahip olacak.

Bu sıcak günlerde güneş koruyucu kullanmak faydalı. Bol su içmek de önemlidir. Hafif kıyafetler tercih etmek cildin için uygun olacaktır. Özellikle öğle saatlerinde aşırı sıcaklardan kaçınmak gerekir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek akıllıca bir tercihtir. Kapalı mekanlarda bulunmak da iyi bir seçenektir. Bu şekilde sağlığınızı korursunuz. Yazın tadını çıkarmak için bu önlemleri almak gerekir.