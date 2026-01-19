Manisa Hava Durumu! 19 Ocak Pazartesi Manisa hava durumu nasıl?

19 Ocak 2026 Pazartesi günü, Manisa'da hava durumu soğuk ve açık olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 2 ile 3 derece arasında değişecek. En düşük sıcaklıklar -3 ile -4 derece civarında beklenecek. Hissedilen sıcaklık ise -5 ile -6 derece arasında olacak. Nem oranı %73 seviyesinde. Rüzgar hızı 6.9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 08:22, gün batımı ise 18:12’de gerçekleşecek.

Manisa'daki hava koşulları, özellikle sabah ve akşam saatlerinde dikkat gerektiriyor. Bu saatlerde soğuk hava etkili olacak. Hava sıcaklıkları gün boyunca değişkenlik gösterecek. Hissedilen sıcaklıklar, dışarıda geçirilen zaman için önemli. Bu nedenle, uygun kıyafetlerle dışarı çıkmak faydalı olacaktır.

20 Ocak 2026 Salı günü hava çok bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 2 ile 9 derece arasında olacak. 21 Ocak 2026 Çarşamba günü, hava bulutlu olacak ve sıcaklıklar 6 ile 9 derece arasında değişecek. 22 Ocak 2026 Perşembe günü, yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 4 ile 8 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya hazırlıklı olmak önemlidir. Günlük aktivitelerinizi planlarken hava durumunu dikkate almalısınız. Uygun kıyafetler seçmek, olası yağışlara karşı tedbir almak gerekir. Hava koşullarındaki değişkenliği göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmekte önemlidir.