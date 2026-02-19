Manisa Hava Durumu! 19 Şubat Perşembe Manisa hava durumu nasıl?

19 Şubat 2026 Perşembe günü, Manisa'da hava genellikle güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 13 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 dereceye düşecek. Rüzgarlar güneydoğu yönünden hafif hızda esecek. Nem oranı gün boyunca %73 civarında kalacak. Gün doğumu saati 07:56, gün batımı saati 18:51 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 20 Şubat Cuma günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 16 derece civarına yükselecek. 21 Şubat Cumartesi günü hafif yağmur geçişleri bekleniyor. O gün sıcaklık 12 derece civarında olacak. 22 Şubat Pazar günü hava daha soğuyacak. Sıcaklıklar 9 derece civarına düşecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun hazırlık yapmak önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve giysiler tercih edilmelidir. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurulmalıdır. Rüzgarlı günlerde ise rüzgar geçirmeyen giysiler kullanmak faydalı olacaktır. Hava koşullarına uygun giyinmek, gününüzü konforlu ve sağlıklı geçirmenize yardımcı olur.