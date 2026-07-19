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Manisa Hava Durumu! 19 Temmuz Pazar Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 19 Temmuz 2026 Pazar günü hava sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklık 38-39 dereceye ulaşacak. Gece ise 19-20 derece arasında seyredecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 39-41 dereceye çıkacak. Nem oranı gündüz %12-13, gece %38-50 olacak. Rüzgar gündüz 25-29 km/saat hızla esecek. Sıcak havada dışarıda bulunacakların su tüketimi, hafif giysi tercihleri ve güneş koruyucu kullanmaları önerilmektedir.

Manisa Hava Durumu! 19 Temmuz Pazar Manisa hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 19 Temmuz 2026 Pazar günü, Manisa'da hava sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklık 38 - 39 derece civarına çıkacak. Gece ise 19 - 20 derece arasında bekleniyor. Nem oranı gündüz %10 - %12, gece ise %56 - %58 olacak. Rüzgar gündüz saatlerinde 14 km/saat hızla esecek. Gece ise bu hız 7 km/saat’e düşecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 20 Temmuz Pazartesi ve 21 Temmuz Salı günlerinde gündüz sıcaklık 39 - 41 derece arasında olacak. Gece ise 21 - 23 derece bir sıcaklık öngörülüyor. Nem oranı gündüz %12 - %13, gece ise %38 - %50 arasında değişecek. Gündüz rüzgar hızı 25 - 29 km/saat olarak ölçülecek. Gece rüzgar hızı 7 km/saat civarında kalacak.

Bu sıcak hava koşullarında, dışarıda vakit geçirecekler dikkatli olmalı. Bol su tüketmek önemlidir. Hafif, açık renk giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılabilir. Güneş koruyucu ürünlerin uygulanması da önerilir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkileri için serin ortamlarda kalmak faydalı olacaktır. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması da önem taşır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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