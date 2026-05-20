Manisa Hava Durumu! 20 Mayıs Çarşamba Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü, Manisa'da hafif yağmur ve yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık, 20 derece civarında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 11 ile 14 dereceye düşecek. Rüzgarın hızı 6 km/s civarında olacak. Nem oranı %63 seviyelerinde seyredecek.

Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olduğu için hafif kıyafetler tercih edin. Nefes alabilir kumaşlar seçmek terlemeyi önleyecektir.

21 Mayıs Perşembe günü hava 22 derece civarında olacak. 22 Mayıs Cuma günü ise sıcaklık 24 dereceye çıkacak. Bu günlerde hava genellikle açık ve güneşli kalacak. Ancak, 23 Mayıs Cumartesi günü yer yer sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Yine 23 Mayıs Cumartesi günü yağışlı koşullar öngörülüyor.