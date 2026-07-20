Manisa Hava Durumu! 20 Temmuz Pazartesi Manisa hava durumu nasıl?

Bugün 20 Temmuz Pazartesi 2026, Manisa'da hava durumu oldukça sıcak. Güneşli bir gün geçirmemiz bekleniyor. Hava sıcaklığı 38 - 39 derece civarında olacak. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklık hissedilebilir şekilde artacak. Nem oranı %14 - %15 seviyelerinde. Bu da havanın kuru olduğunu gösteriyor. Rüzgar hızı ise 5 - 6 km/saat olacak. Bu da hava akışının hafif olduğunu ifade ediyor.

Manisa'daki hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini unutmamak gerekir. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmalıyız. Bol su içmek faydalı olacaktır. Hafif kıyafetler tercih etmekte önemli bir detaydır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek. 21 Temmuz Salı günü hava sıcaklığı 39 - 40 dereceye yükselebilir. 22 Temmuz Çarşamba günü sıcaklıklar 40 - 41 dereceye ulaşabilir. 23 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklıklar 33 - 34 dereceye düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları sıcak ve güneşli olacak.

Sıcak hava koşullarında yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların dikkatli olması önemlidir. Dışarı çıkarken şapka takmak gerekir. Güneş koruyucu kullanmak da önemli bir önlemdir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde gölgede kalmak sağlık sorunlarını azaltabilir. Hava sıcaklıkları yüksek olduğunda, evde kalınması gerektiğinde klima ya da vantilatör kullanmalıyız. Bu cihazlar ortamı daha konforlu hale getirir.

Manisa'da 20 Temmuz Pazartesi 2026 tarihi itibarıyla hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumanız önemlidir.