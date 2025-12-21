HABER

Manisa Hava Durumu! 21 Aralık Pazar Manisa hava durumu nasıl?

21 Aralık 2025 Pazar günü Manisa'da beklenen hava durumu genel olarak bulutlu ve güneşli olacak. Gün içindeki sıcaklık 14 derece civarında seyrederken, gece sıcaklıkları 4 dereceye düşecek. Nem oranının %75 olması ve rüzgar hızının 6.6 km/saat olarak tahmin edilmesi, hava hissini etkileyebilir. Manisa'da yaşayanların, sabah ve akşam saatlerinde düşen sıcaklıklar nedeniyle uygun giyim tercihleri yapması önerilir. Hava durumu düzenli takip edilmelidir.

Devrim Karadağ

21 Aralık 2025 Pazar günü Manisa'da hava durumu genellikle bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 14 derece civarındadır. Gece sıcaklığı ise 4 derece civarına düşecektir. Bu durum, Manisa'daki hava sıcaklığının 14 ile 4 derece arasında değişeceğini gösteriyor. Nem oranı %75 civarında bekleniyor. Rüzgar hızı ise 6.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:24 olarak hesaplandı. Gün batımı saati ise 17:52 olarak belirlenmiştir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Manisa'da benzer şekilde devam edecek. 22 Aralık Pazartesi günü sıcaklıkların 11 ile 3 derece arasında olması bekleniyor. 23 Aralık Salı günü ise sıcaklıklar 14 ile 4 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Yani, önümüzdeki günlerde hava durumu 14 ile 3 derece arasında değişiklik gösterebilir.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşecektir. Manisa'da yaşayanlar ve ziyaretçiler dikkatli olmalıdır. Gün boyunca sıcaklık 14 derece civarında olacağından hafif bir mont giymek uygun olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde ise sıcaklıklar 4 dereceye kadar düşebilir. Bu nedenle daha kalın bir mont veya kaban tercih edilmelidir. Nem oranının %75 olması, hava hissini etkileyebilir. Bu yüzden kat kat giyinmek önemli. Gerekirse katları çıkarıp giymek vücut ısısını korumaya yardımcı olur.

Rüzgar hızı 6.6 km/saat olacağı için hava durumu genel olarak sakin kalacaktır. Ancak rüzgarın yönü ve hızı zamanla değişecektir. Bu nedenle hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek faydalı olacaktır.

Sonuç olarak, 21 Aralık 2025 Pazar günü Manisa'daki hava durumu 14 ile 4 derece arasında değişen sıcaklıklarla bulutlu ve güneşli olarak öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceği düşünülerek uygun giyim tercihleri yapmak önemlidir. Hava durumunu düzenli takip etmek de faydalı olacaktır.

