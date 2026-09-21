Manisa Hava Durumu! 21 Eylül Pazartesi Manisa hava durumu nasıl?

21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla Manisa'da hava durumu değişiyor. Yaz mevsiminin sıcak günleri geride kalıyor. Şehirde hava koşulları oldukça ılıman. Termometreler, 20 derece civarını gösteriyor. Gün içinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında dalgalanıyor. Sabah saatlerinde hava serin. Bu, yürüyüşe çıkmak veya dışarıda vakit geçirmek için güzel bir fırsat. Günün ilerleyen saatlerinde güneşin etkisiyle hava biraz daha sıcaklaşacak. Genel olarak Manisa'da bugün hava keyifli. Dışarıda vakit geçirmek için uygun bir gün.

Manisa hava durumu hakkında önümüzdeki günler için tahminlere bakmak faydalı. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 21 ile 25 derece arasında değişmesi bekleniyor. Manisa'nın yazdan kalma günleri birkaç gün daha devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık düşmeye başlayacak. Akşam saatlerinden sonra üzerinize bir şey almayı unutmayın.

Hava koşullarının bu şekilde devam etmesi açık hava etkinlikleri için elverişli. Ancak bazı önlemleri almak da akıllıca. Gün içindeki en sıcak saatlerde dışarıda fazla zaman geçirmemek önemli. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için, şapka takmak ve güneş kremi sürmek faydalı. Bol su içmek, sıvı dengesini korumak adına büyük bir önlem. Açık hava etkinliklerinde gölge alan bulmak, güneşin etkisini azaltır.

Manisa'da 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla güzel bir hava var. Bugünkü hava, ılıman ve iç açıcı bir gün geçirmenizi sağlıyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu, yaz günlerinin tadını çıkarmanız için uygun görünüyor. Tedbiri elden bırakmamakta fayda var.