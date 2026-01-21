HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa Hava Durumu! 21 Ocak Çarşamba Manisa hava durumu nasıl?

21-24 Ocak 2026 tarihleri arasında Manisa'da hava durumu değişkenlik gösterecek. İlk günlerde sıcaklık 6-10 derece arasında, ardından 8-17 dereceye çıkacak. 22 Ocak'ta yağmurlu hava bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde düşük sıcaklıklar, kalın kıyafet giymenizi gerektirecek. Hava koşullarına göre dış mekan aktiviteleri planlanmalı. Şemsiyeler ve su geçirmeyen ayakkabılar kullanmak faydalı olacaktır.

Manisa Hava Durumu! 21 Ocak Çarşamba Manisa hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

21 Ocak 2026 Çarşamba günü Manisa'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 6 ile 8 derece arasında olacak. Hava bulutlu olacak. Öğle saatlerinde sıcaklıklar 7 ile 10 derece arasında yükselecek. Hava yine bulutlu kalmaya devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 5 ile 7 derece arasında olacak. Hava, akşam saatlerinde de bulutlu olacak. Rüzgar, 6 km/saate kadar düşecek. Nem oranı %70 civarında seyredecek. Yağış olasılığı ise düşük.

22 Ocak 2026 Perşembe günü hava sıcaklıkları 8 ile 14 derece arasında değişecek. Bu günde hava yağmurlu olacak. 23 Ocak 2026 Cuma günü hava sıcaklıkları 10 ile 13 derece arasında seyredecek. Hava bulutlu kalmaya devam edecek. 24 Ocak 2026 Cumartesi günü sıcaklık 15 ile 17 derece arasında olacak. Hava hem bulutlu hem de güneşli olacak.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacak. Kalın kıyafetler giymeniz önerilir. Kışlık mont, atkı, bere ve eldiven de kullanılabilir. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar faydalı olacaktır. Şemsiyeler yanınızda bulundurmalısınız. Hava koşullarına bağlı olarak iç ve dış mekan aktiviteleri planlayabilirsiniz. Yağış olasılığını dikkate alarak alternatif planlar hazırlamak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
1 yıl geçti... 03.17'de hayat durdu, gözyaşları sel oldu 1 yıl geçti... 03.17'de hayat durdu, gözyaşları sel oldu
Deniz bir anda geri çekildi! Marmara ve Ege’de tedirgin eden görüntü: “Tehlike mi var?”Deniz bir anda geri çekildi! Marmara ve Ege’de tedirgin eden görüntü: “Tehlike mi var?”

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Anlaşma masada kaldı, Suriye ordusu harekata başladı

Anlaşma masada kaldı, Suriye ordusu harekata başladı

Avrupa'da savaş hazırlığı! Ordu duyurdu: Ev ve araçlara el konulacak

Avrupa'da savaş hazırlığı! Ordu duyurdu: Ev ve araçlara el konulacak

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Aşk belgelendi! Türk yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile aşk yaşıyor

Aşk belgelendi! Türk yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile aşk yaşıyor

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

SGK'dan o meslekler için erken emeklilik fırsatı

SGK'dan o meslekler için erken emeklilik fırsatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.