Manisa Hava Durumu! 21 Ocak Çarşamba Manisa hava durumu nasıl?

21 Ocak 2026 Çarşamba günü Manisa'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 6 ile 8 derece arasında olacak. Hava bulutlu olacak. Öğle saatlerinde sıcaklıklar 7 ile 10 derece arasında yükselecek. Hava yine bulutlu kalmaya devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 5 ile 7 derece arasında olacak. Hava, akşam saatlerinde de bulutlu olacak. Rüzgar, 6 km/saate kadar düşecek. Nem oranı %70 civarında seyredecek. Yağış olasılığı ise düşük.

22 Ocak 2026 Perşembe günü hava sıcaklıkları 8 ile 14 derece arasında değişecek. Bu günde hava yağmurlu olacak. 23 Ocak 2026 Cuma günü hava sıcaklıkları 10 ile 13 derece arasında seyredecek. Hava bulutlu kalmaya devam edecek. 24 Ocak 2026 Cumartesi günü sıcaklık 15 ile 17 derece arasında olacak. Hava hem bulutlu hem de güneşli olacak.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacak. Kalın kıyafetler giymeniz önerilir. Kışlık mont, atkı, bere ve eldiven de kullanılabilir. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar faydalı olacaktır. Şemsiyeler yanınızda bulundurmalısınız. Hava koşullarına bağlı olarak iç ve dış mekan aktiviteleri planlayabilirsiniz. Yağış olasılığını dikkate alarak alternatif planlar hazırlamak önemlidir.