Manisa Hava Durumu! 21 Şubat Cumartesi Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 21 Şubat 2026 Cumartesi. Manisa'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 10 derece civarında olacak. Yağmurlu koşullar bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 11 dereceye kadar yükselecek. Hafif yağışların devam etmesi öngörülüyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 9 dereceye düşecek. Hafif yağışların etkisinin kaybetmesi bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 6 derece civarına inebilir. Karla karışık yağmurlu koşullar yaşanması muhtemel.

Rüzgarlar gün boyunca değişken yönlerden esecek. Rüzgar hızı hafif olacak. Nem oranı sabah saatlerinde %86 dolaylarında. Gündüz nem oranı %83 olacak. Akşam saatlerinde nem oranı %91'e yükselecek. Gece saatlerinde ise %90 civarında kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 22 Şubat Pazar günü hava sıcaklığının 9 derece civarında olması bekleniyor. Parçalı bulutlu koşullar hakim olacak. 23 Şubat Pazartesi günü sıcaklık 12 dereceye yükselecek. Kısmen güneşli bir gün yaşanması öngörülüyor. 24 Şubat Salı günü hava sıcaklığının 14 dereceye ulaşması bekleniyor. Puslu güneşli bir hava koşulu hakim olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun hazırlık yapmak önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmelidir. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler kullanmak konfor sağlayacaktır. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olur.