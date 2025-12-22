Manisa Hava Durumu! 22 Aralık Pazartesi Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 22 Aralık Pazartesi günü hava durumu genellikle parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 5 ile 13 derece arasında değişecek. Hafif yağışların görülmesi bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı ise 3.7 km/s civarında seyredecek.

23 Aralık Salı günü için hava sıcaklıkları 3 ile 14 derece arasında değişecek. 24 Aralık Çarşamba günü sıcaklıklar 6 ile 15 derece arasında olacak. 25 Aralık Perşembe günü ise sıcaklık 6 ile 14 derece arasında değişecek. Bu günlerde hava genel olarak bulutlu olacak. Hafif yağışlar görülebilir.

Hava sıcaklıkları 5 ile 15 derece arasında değişeceği için kat kat giyinmek önemlidir. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek gereklidir. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez bir mont bulundurmak iyi bir fikir olacaktır. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur. Nem oranının yüksek olacağını unutmamalısınız. Terlemeyi önlemek için nefes alabilen kumaşlar tercih edebilirsiniz.

Manisa'da önümüzdeki günlerde hava durumu hafif yağışlar ve bulutlu koşullarla devam edecek. Sıcaklıklar 5 ile 15 derece arasında değişecek. Hava koşullarına uygun giyinmek gerekmektedir. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak günlük planlarınızı kolaylaştıracaktır.