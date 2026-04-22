Manisa Hava Durumu! 22 Nisan Çarşamba Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 22 Nisan'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Öğle saatlerinde bulutlu hava koşulları etkili olacak. Günün ilerleyen saatlerinde yağış bekleniyor. 23 Nisan'da sıcaklık 15 ile 16 dereceye düşecek ve orta şiddetli yağışlar görülecek. 24 ve 25 Nisan'da yeniden 20-21 derece arası sıcaklıklar bekleniyor. Hava şartlarındaki değişiklikler göz önünde bulundurulmalı ve dışarıda dikkatli olunmalıdır. Şemsiyelerinizi yanınıza almayı unutmayın.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 22 Nisan 2026 Çarşamba. Manisa'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 22 ile 23 derece civarında olacak. Öğle saatlerinden itibaren hava bulutlanacak. Akşam saatlerine doğru yağışlı koşullar etkili olacak. Günün ilk yarısında açık hava etkinlikleri için uygun hava durumu bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişebilir. 23 Nisan Perşembe günü hava sıcaklığı 15 ile 16 derece arasında olacak. Orta şiddetli yağışların görülmesi bekleniyor. 24 Nisan Cuma günü ise hava daha sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 20 ile 21 derece arasında seyredecek. 25 Nisan Cumartesi günü sıcaklık yine 20 ile 21 derece civarında olacak. Bulutlu hava koşulları devam edecek.

Bu değişken hava koşulları nedeniyle dikkatli olmak gerekiyor. 22 Nisan akşamı ve 23 Nisan'da dışarı çıkacakların şemsiye veya yağmurluk bulundurmaları faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı vücut ısısını korumak önemli. Kat kat giyinmek bu nedenle akıllıca bir tercih. Gerektiğinde katları çıkarıp giymek de yararlı olacaktır. Rüzgar hızının zaman zaman artabileceğini unutmamalıyız. Rüzgarın etkisini azaltacak uygun kıyafetler tercih edilebilir.

Manisa'da 22 Nisan'dan itibaren hava koşulları değişken olacak. Güncel hava durumu bilgilerini takip edin. Planlarınızı buna göre yapmanız en doğrusu olacaktır.

hava durumu Manisa
