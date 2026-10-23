Manisa Hava Durumu! 23 Ekim Cuma Manisa hava durumu nasıl?

23 Ekim Cuma 2026 tarihli Manisa hava durumu ilgi çekici. Bugünkü sıcaklık 20 derece civarında. Hafif bir serinlik hissediliyor. Bulutlu gökyüzü zaman zaman güneşi gösteriyor. Sabah saatlerinde hissedilen serin hava var. Gün içerisinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Manisa halkı, mevsim geçişinin tadını çıkarıyor. Dışarıda olacakların kıyafet seçimleri önemli.

Hava koşulları gün boyunca değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak 23 Ekim’in hava durumu makul. Manisa'da dışarıda olmak keyifli bir deneyim sunuyor. Akşam saatlerinde sıcaklık düşecek. Dışarı çıkmadan önce hafif bir mont almak akıllıca. Gece saatlerinde hissedilen serinlik belirgin hale geliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu 19 ile 21 derece arasında olacak. Haftanın ilerleyen günlerinde yer yer yağış bekleniyor. Bu yağış, şehri serinletecek. Ayrıca tarımsal faaliyetler açısından faydalı olacaktır. Tarım arazileri bu yağışlardan olumlu etkilenecek. Dışarıda uzun kalmayı düşünenler, ani değişikliklere hazırlıklı olmalı. Hava durumu takibi yaparak sürpriz yağışlara karşı önlem almak iyi bir fikir.

Bu dönemde insanlar hava koşullarını dikkate alarak hazırlık yapmalı. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmeli. Şemsiye bulundurmak da faydalı olacaktır. Ayrıca, beslenme düzeninde hafif ve sağlıklı yiyecekler önem taşıyor. Bağışıklığı güçlendirmek için bu adımlar atılmalı. Manisa'da hava durumu serin günler sunuyor. Aynı zamanda insanların gündelik yaşamlarını etkilemeden devam edebilmeleri için fırsatlar barındırıyor.