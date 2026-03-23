Manisa Hava Durumu! 23 Mart Pazartesi Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 23 Mart 2026 Pazartesi, Manisa'da hava durumu genellikle bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 15 - 16 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 - 7 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı 13 km/s civarında olacak. Nem oranı %66 civarında.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 24 Mart Salı günü, zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklık gündüz 14 - 15 derece, gece ise 8 - 9 derece civarında olacak. 25 Mart Çarşamba günü, hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz 14 - 15 derece, gece ise 5 - 6 derece arasında değişecek. 26 Mart Perşembe günü, daha sıcak bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 18 - 19 derece, gece ise 6 - 7 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Kalın giysiler tercih etmek de önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düştüğü için kat kat giyinmek yararlı olacaktır. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler kullanmak ıslanmaktan korur. Rüzgarlı günlerde ise rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmek önemlidir. Dışarıda vakit geçirirken hava koşullarına uygun hazırlık yapmalısınız. Bu şekilde günün tadını daha rahat çıkarabilirsiniz.