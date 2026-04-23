23 Nisan 2026 Perşembe günü Manisa'da değişken hava durumu hakim olacak. Sabah 10 derece civarında başlayacak sıcaklık, gündüz 14 dereceye yükselecek. Hafif yağış beklenirken, rüzgar kuzeydoğudan saatte 8 kilometre hızla esecek. Akşam saatlerinde hava parçalı bulutlu ve 14 derece olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 8 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunacak.

Manisa Hava Durumu! 23 Nisan Perşembe Manisa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

23 Nisan 2026 Perşembe günü Manisa'da hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 10 derece olacaktır. Hafif yağışların etkili olması bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 14 dereceye yükselecek. Hava bulutlu bir görünüm sergileyecek. Akşam saatlerinde sıcaklık yeniden 14 dereceye düşecek. Hava parçalı bulutlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 8 dereceye inerek az bulutlu bir ortam görülecek.

Rüzgarlar sabah saatlerinde kuzeydoğu yönünden, saatte 8 kilometre hızla esecek. Gündüz saatlerinde rüzgar hızı 10 kilometreye çıkacaktır. Akşam saatlerinde rüzgar saatte 11 kilometre hızla devam edecek. Gece saatlerinde ise batı yönünden 6 kilometre hızla esecek.

Nem oranı sabah saatlerinde %81, gündüz %76, akşam %69 ve gece saatlerinde %69 olacak. Yüksek nem oranı rahatsızlıklara neden olabilir. Önümüzdeki günlerde hava daha sıcak ve güneşli geçecektir. Cuma günü sıcaklık 21 dereceye ulaşacak. Cumartesi ve Pazar günleri sıcaklık 23-25 derece aralığında seyredecek. Bu günlerde puslu güneşli bir hava bekleniyor.

Bugün yağışlı bir hava öngörülüyor. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almanızda fayda var. Rüzgarlı havada hafif kıyafetler yerine kalın giysiler tercih edilmelidir. Yüksek nem sebebiyle terleme olabilir. Bol su içmeye özen gösterin, nemli ortamlardan uzak durun.

Önümüzdeki günlerde açık hava etkinlikleri için hava uygundur. Güneş ışınları daha güçlü olacaktır. Cildinizi korumak için güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Sıcak havalarda su dengesini korumak önemlidir. Bol su içmeye devam edin, aşırı sıcak ortamlardan kaçının.

23 Nisan 2026 Perşembe günü Manisa'da yağışlı ve serin bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Giyiminizi hava koşullarına uygun hale getirirseniz, gününüz daha konforlu geçecektir.

