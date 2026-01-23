Manisa Hava Durumu! 23 Ocak Cuma Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 23 Ocak 2026 Cuma günü, Manisa'da hava durumu kapalı ve bulutlu. Sıcaklıklar 6 ile 11 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık yaklaşık 7 derece olacak. Nem oranı %84 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı saatte 0.8 kilometre olacak. Gün doğumu saati 08:20, gün batımı ise 18:19.

Manisa'da hava durumu, özellikle sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi yaratabilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanız faydalı olur. Nem oranının yüksek olması nedeniyle terleme olabilir. Bu durumu göz önünde bulundurarak su tüketimini artırmalısınız. Hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih etmeniz önerilir.

Önümüzdeki günlerde Manisa'daki hava durumu değişkenlik gösterecek. 24 Ocak 2026 Cumartesi günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 8 ile 16 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık yaklaşık 10 derece civarında olacak. 25 Ocak 2026 Pazar günü de hava kapalı ve bulutlu kalacak. Sıcaklıklar 9 ile 19 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık yaklaşık 9 derece olacak. 26 Ocak 2026 Pazartesi günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 0 ile 3.6 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık yaklaşık 0 derece civarında olacak.

26 Ocak Pazartesi günü hava sıcaklıklarının 0 derece civarına düşmesi bekleniyor. Bu durum don olaylarına ve buzlanmaya neden olabilir. Yola çıkarken dikkatli olmalısınız. Araçlarınızın kış lastiklerini kontrol etmelisiniz. Soğuk havaya karşı korunmak için kalın giyinmek önemlidir. Kat kat giyinmek, vücut ısınızı korumanıza yardımcı olur.

Manisa'da hava durumu, özellikle 26 Ocak Pazartesi günü, soğuk ve kapalı olacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.