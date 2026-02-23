HABER

Manisa Hava Durumu! 23 Şubat Pazartesi Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 23 Şubat 2026 itibarıyla hava durumu ılıman ve kısmen güneşli. Gündüz sıcaklık 11 derece, akşam sıcaklık 1 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Salı günü sıcaklıklar 16 dereceye ulaşacakken, Çarşamba yer yer sağanak yağış görülecek. Olumsuz hava koşullarına karşı hazırlık yapmak ve uygun giyinmek, konforlu bir gün geçirmeyi sağlayacak.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 23 Şubat 2026 Pazartesi, Manisa'da hava koşulları ılıman ve kısmen güneşli. Gündüz sıcaklık 11 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 1 dereceye kadar düşecek. Rüzgar güneybatı yönünden hafif esiyor. Nem oranı gün boyunca %83 civarında kalacak. Bu koşullar, Manisa'daki hava durumunu açıklıyor.

Önümüzdeki günler için hava durumu değişken. Salı günü sıcaklıklar artacak. Gündüz sıcaklık 16 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklık 6 dereceye düşecek. Çarşamba günü yer yer sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklık 11 derece civarında kalacak. Gece ise 1 dereceye kadar düşecek. Perşembe günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 10 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklık 0 dereceye inecek. Bu değişken hava koşulları, Manisa'da farklılık göstereceğini işaret ediyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun hazırlık yapmak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmelidir. Dışarı çıkarken mutlaka şemsiye veya yağmurluk bulundurmalısınız. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler kullanmalısınız. Bu, olumsuz hava koşullarından korunmanıza yardımcı olur. Uygun giyinmek, gününüzü daha konforlu ve sağlıklı geçirmenize katkıda bulunur.

