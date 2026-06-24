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Manisa Hava Durumu! 24 Haziran Çarşamba Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 24 Haziran 2026 Çarşamba günü sıcak hava koşulları hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 33 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 17-18 derece arasında değişecek. Nem oranı yüzde 51 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı saatte 2 kilometre olarak ölçülürken, UV indeksi 11 değerine çıkacak. Bu durum, güneşe karşı yüksek hassasiyet anlamına gelir. Dışarıda vakit geçireceklerin güneşten korunmaları ve bol su içmeleri önemlidir.

Manisa Hava Durumu! 24 Haziran Çarşamba Manisa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Manisa'da 24 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu sıcak olacak. Güneş ışığı bol şekilde kendini gösterecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 33 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 17-18 derece arasında değişecek. Nem oranı %51 civarında olacak. Rüzgar hızı saatte 2 km olarak ölçülecek. UV indeksi ise 10 üzerinden 11 olarak değerlendirilecek. Bu durum, güneşe karşı yüksek hassasiyet anlamına geliyor.

Bugün Manisa'da hava durumu oldukça sıcak. Dışarıda vakit geçireceklerin su içmesi önemlidir. Güneşten korunmak da gereklidir. Özellikle öğle saatlerinde UV ışınları yoğunlaşır. Bu saatlerde güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Koruyucu giysiler de tercih edilmelidir.

Önümüzdeki günler için hava durumu benzer şekilde olacak. 25 Haziran Perşembe günü sıcaklık 34 dereceye çıkacak. Gece sıcaklığı ise 20 derece civarında kalacak. 26 Haziran Cuma günü sıcaklık 36 dereceye yükselecek. Gece sıcaklığı 22 derece olarak belirlenecek. 27 Haziran Cumartesi günü hava sıcaklığı 36 derecede kalacak. Gece sıcaklığı ise 21 derece olarak ölçülüyor.

Bu sıcak günlerde hassas grupların korunması önemli. Özellikle yaşlılar ve çocuklar için dikkatli olunmalıdır. Dışarıda hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bol su içilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkılmamalıdır. Güneş gözlüğü ve şapka gibi koruyucu aksesuarlar da kullanılmalıdır.

Sonuç olarak, Manisa'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları sürecek. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri almanız önemlidir. Sağlığınızı korumak için önlemler alınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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