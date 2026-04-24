Manisa Hava Durumu! 24 Nisan Cuma Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 24 Nisan 2026 Cuma günü, Manisa'da hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 20 derece civarında. Gece sıcaklıkları ise 9-10 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı 12 km/saat civarında tahmin ediliyor. Nem oranı da %63 civarında.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 25 Nisan Cumartesi günü gündüz sıcaklıkları 22 dereceye ulaşacak. Gece ise sıcaklık yine 9-10 derece arasında kalacak. 26 Nisan Pazar günü gündüz sıcaklıkları 23-24 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları yine 9-10 derece arasında seyredecek. 27 Nisan Pazartesi günü de gündüz sıcaklıkları 23-24 derece olacak. Gece sıcaklıkları 9-10 derece aralığında kalacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Dışarı çıkarken yanınıza ceket almanızda fayda var. Öğle saatlerinde güneş ışınları dik ve etkili olacak. Güneş koruyucu kullanmayı ihmal etmeyin.