Manisa Hava Durumu! 25 Aralık Perşembe Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 25 Aralık 2025 Perşembe günü, Manisa'da hava durumu değişecek. Sabah saatlerinde hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 6 ile 8 derece arasında olacak. Öğle saatlerinde hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 13 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 9 ile 11 derece arasında değişecek. Hava bulutlu kalmaya devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık 6 ile 8 derece arasında olacak. Hava yine bulutlu olacak.

Rüzgar hızı sabah 6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde rüzgar hızı 7 km/saat olacak. Akşam saatlerinde rüzgar yine 6 km/saat olarak ölçülecek. Gece saatlerinde ise rüzgar hızı 7 km/saat olacak. Nem oranı sabah %93 olarak bekleniyor. Öğle saatlerinde nem oranı %74 olacak. Akşam saatlerinde nem oranı %85 olarak ölçülecek. Gece saatlerinde nem %94’e yükselecek.

Basınç sabah saatlerinde 1005 hPa olarak ölçülecek. Öğle saatlerinde basınç 1006 hPa olacak. Akşam saatlerinde basınç tekrar 1005 hPa olacak. Gece saatlerinde ise basınç yine 1005 hPa olarak kalacak.

Önümüzdeki günlerde Manisa'da hava durumu daha da soğuyacak. 26 Aralık Cuma günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 6 ile 14 derece arasında değişecek. 27 Aralık Cumartesi günü hava daha da soğuyacak. Sıcaklık 8 ile -1 derece arasında olacak. 28 Aralık Pazar günü hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 8 ile -1 derece arasında kalacak.

Bu soğuk hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde kalın ve sıcak giysiler giymek önemlidir. Sabah saatlerinde beklenen hafif yağmurlu hava nedeniyle su geçirmez ayakkabı ve şemsiye kullanılmalıdır. Rüzgarın etkili olacağı günlerde rüzgar geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Dışarıda vakit geçireceklerin hava koşullarına uygun hazırlık yapmaları önemlidir. Gerekli önlemlerin alınması önerilir.