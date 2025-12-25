HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa Hava Durumu! 25 Aralık Perşembe Manisa hava durumu nasıl?

25 Aralık 2025 Perşembe günü Manisa'nın hava durumu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve bulutlu bir hava ile başlayacak. Sıcaklıklar 6 ile 13 derece arasında değişirken, akşam saatlerinde 9 ile 11 dereceye düşecek. Rüzgar hızı sabah ve akşam 6 km/saat, öğle ve gece 7 km/saat olacak. Nem oranı ise gün boyunca %74'ten %94'e kadar yükselecek. Sonraki günlerde hava daha da soğuyacak, giysi seçimleri buna göre yapılmalı.

Manisa Hava Durumu! 25 Aralık Perşembe Manisa hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Bugün, 25 Aralık 2025 Perşembe günü, Manisa'da hava durumu değişecek. Sabah saatlerinde hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 6 ile 8 derece arasında olacak. Öğle saatlerinde hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 13 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 9 ile 11 derece arasında değişecek. Hava bulutlu kalmaya devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık 6 ile 8 derece arasında olacak. Hava yine bulutlu olacak.

Rüzgar hızı sabah 6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde rüzgar hızı 7 km/saat olacak. Akşam saatlerinde rüzgar yine 6 km/saat olarak ölçülecek. Gece saatlerinde ise rüzgar hızı 7 km/saat olacak. Nem oranı sabah %93 olarak bekleniyor. Öğle saatlerinde nem oranı %74 olacak. Akşam saatlerinde nem oranı %85 olarak ölçülecek. Gece saatlerinde nem %94’e yükselecek.

Basınç sabah saatlerinde 1005 hPa olarak ölçülecek. Öğle saatlerinde basınç 1006 hPa olacak. Akşam saatlerinde basınç tekrar 1005 hPa olacak. Gece saatlerinde ise basınç yine 1005 hPa olarak kalacak.

Önümüzdeki günlerde Manisa'da hava durumu daha da soğuyacak. 26 Aralık Cuma günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 6 ile 14 derece arasında değişecek. 27 Aralık Cumartesi günü hava daha da soğuyacak. Sıcaklık 8 ile -1 derece arasında olacak. 28 Aralık Pazar günü hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 8 ile -1 derece arasında kalacak.

Bu soğuk hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde kalın ve sıcak giysiler giymek önemlidir. Sabah saatlerinde beklenen hafif yağmurlu hava nedeniyle su geçirmez ayakkabı ve şemsiye kullanılmalıdır. Rüzgarın etkili olacağı günlerde rüzgar geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Dışarıda vakit geçireceklerin hava koşullarına uygun hazırlık yapmaları önemlidir. Gerekli önlemlerin alınması önerilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zehir tacirleri bunu da denedi! Hayvanların içinde uyuşturucu yakalandıZehir tacirleri bunu da denedi! Hayvanların içinde uyuşturucu yakalandı
Ankara kulislerini karıştıracak anket! CHP ile AK Parti’nin oy oranlarında büyük sürpriz varAnkara kulislerini karıştıracak anket! CHP ile AK Parti’nin oy oranlarında büyük sürpriz var

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

'Bu kadar net konuşuyorum' İsa Karakaş haberi verdi (Emekli ve memur zammı)

'Bu kadar net konuşuyorum' İsa Karakaş haberi verdi (Emekli ve memur zammı)

İslam Memiş'ten altın için '6 ay' uyarısı: Gram altında rakam da geldi

İslam Memiş'ten altın için '6 ay' uyarısı: Gram altında rakam da geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.