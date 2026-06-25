Manisa Hava Durumu! 25 Haziran Perşembe Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da, 25 Haziran 2026 Perşembe günü, hava sıcaklıkları 20 ile 34 derece arasında değişecek. Gün boyunca bol güneş ışığı altında sıcaklık 34 dereceye kadar çıkacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar 20 derece civarına düşecek. Nem oranı %34 olacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 5 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Cuma günü 22 ile 36 derece arasında sıcaklık bekleniyor. Cumartesi ve Pazar günleri ise 21 ile 36 derece olacak. Bu süre zarfında hava koşulları güneşli ve sıcak olacak.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler önlem almalıdır. Bol su tüketimi önerilmektedir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılmalıdır. Ayrıca, serinletici cihazlar kullanmak faydalı olacaktır.

Manisa'da hava durumu sıcak ve güneşli kalacak. Planlarınızı yaparken bu durumu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almakta fayda vardır.