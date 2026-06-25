HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa Hava Durumu! 25 Haziran Perşembe Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 25 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu 20 ile 34 derece arasında değişecek. Güneşli bir gün geçirileceği için sıcaklık öğle saatlerinde 34 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 20 derece civarına düşecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 5 km hızla esecek. Önümüzdeki günlerde hava şartları benzer şekilde devam edecek, sıcak havalarda dikkatli olunması ve gerekli önlemlerin alınması önerilmektedir.

Manisa Hava Durumu! 25 Haziran Perşembe Manisa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Manisa'da, 25 Haziran 2026 Perşembe günü, hava sıcaklıkları 20 ile 34 derece arasında değişecek. Gün boyunca bol güneş ışığı altında sıcaklık 34 dereceye kadar çıkacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar 20 derece civarına düşecek. Nem oranı %34 olacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 5 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Cuma günü 22 ile 36 derece arasında sıcaklık bekleniyor. Cumartesi ve Pazar günleri ise 21 ile 36 derece olacak. Bu süre zarfında hava koşulları güneşli ve sıcak olacak.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler önlem almalıdır. Bol su tüketimi önerilmektedir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılmalıdır. Ayrıca, serinletici cihazlar kullanmak faydalı olacaktır.

Manisa'da hava durumu sıcak ve güneşli kalacak. Planlarınızı yaparken bu durumu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almakta fayda vardır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Japonya'da 6,9 büyüklüğünde deprem!Japonya'da 6,9 büyüklüğünde deprem!
Venezuela'da peş peşe iki büyük deprem: 7,5 ve 7,2... Bölgeden ilk görüntüler geldiVenezuela'da peş peşe iki büyük deprem: 7,5 ve 7,2... Bölgeden ilk görüntüler geldi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avrupa kabusu yaşıyor! DSÖ'den korkutan uyarı

Avrupa kabusu yaşıyor! DSÖ'den korkutan uyarı

Valilik duyurdu! Ormanlara girişler yasaklandı

Valilik duyurdu! Ormanlara girişler yasaklandı

C Grubu'nda perde kapandı! Brezilya İskoçya'yı farka boğdu

C Grubu'nda perde kapandı! Brezilya İskoçya'yı farka boğdu

Tam 26 kilo verdi! Her sabah bunu yapmış...

Tam 26 kilo verdi! Her sabah bunu yapmış...

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

Dev banka ING altın tahminini açıkladı! Yıl sonu beklentileri değişti

Dev banka ING altın tahminini açıkladı! Yıl sonu beklentileri değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.