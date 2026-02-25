Manisa Hava Durumu! 25 Şubat Çarşamba Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 25 Şubat 2026 Çarşamba günü hava durumu dikkate alınması gereken detaylar sunuyor. Gün boyunca hava çok bulutlu ve yer yer sağanaklı olacak. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 13 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 0 dereceye kadar düşecek. Nem oranı yüksek seyredecek. Rüzgar hızı ise 15 km/saat civarında olacak.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşecektir. Kalın ve su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Yağışlı havalarda yollarda kayma riski artıyor. Araç kullanırken hız limitlerine uymak önemlidir. Dikkatli olmak da gerekmektedir.

Önümüzdeki günlerde ise hava durumu değişkenlik gösterecek. 26 Şubat Perşembe günü bir-iki kısa süreli sağanak bekleniyor. Sıcaklık 9 derece civarında olacak. 27 Şubat Cuma günü çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık yine 9 derece civarında seyredecek. Bu hava şartlarına hazırlıklı olmak, günlük aktiviteleri planlamayı kolaylaştıracaktır.

Manisa'da 25 Şubat 2026 Çarşamba günü hava durumu yağışlı ve serin geçecek. Uygun giyim önemlidir. Dikkatli bir sürüş de günün keyfini çıkarmak için gereklidir.