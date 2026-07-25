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Manisa Hava Durumu! 25 Temmuz Cumartesi Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 25 Temmuz 2026 tarihinde hava durumu açık ve güneşli olacak. Gün içerisinde sıcaklık 27 dereceye ulaşırken, gece ise 17 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeyden eserek saatte 9 km hızla sürecek. Sonraki günlerde hava sıcaklığı 33 ile 41 derece arasında değişecek. Özellikle öğle saatlerinde güneşten korunmak ve su tüketimini artırmak sağlığınızı korumak adına kritik önem taşıyor. Yağış beklenmiyor.

Manisa Hava Durumu! 25 Temmuz Cumartesi Manisa hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

25 Temmuz 2026 Cumartesi günü Manisa'da hava durumu açık ve güneşli. Gündüz hava sıcaklığı 27 derece civarında. Gece ise sıcaklık 17 derece civarına düşecek. Nem oranı %55 civarında olacak. Rüzgar kuzey yönünden 9 km/saat hızla esecek. Yağış ihtimali oldukça düşük. Yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 26 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığı 33 dereceye yükselecek. 27 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 38 derece civarına ulaşacak. 28 Temmuz Salı günü ise sıcaklık 41 derecelere çıkacak. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Hava genellikle açık ve güneşli kalacak.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için ekstra önlemler alınmalıdır. Gölgelik alanlarda vakit geçirmeli ve bol su içmelisiniz. Hafif kıyafetler tercih ederek güneşin etkilerinden korunabilirsiniz. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda durmamak faydalı olacaktır.

Manisa'da hava durumu açık ve güneşli olmaya devam edecek. Sıcaklıklar ise 27 ile 41 derece arasında değişecek. Sıcak hava koşullarına uygun önlemler alarak sağlığınızı korumalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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